Сумну звістку повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис мера в телеграмі.

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Помер Павло Буров

Лейтенант Павло Буров помер 4 березня 2025 року в Київській міській клінічній лікарні №1.

Прощання із захисником відбулося 7 березня у Броварах. Об 11:00 було заплановано прощання на Майдані Свободи, далі воїна відспівали у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.

Поховали українського військового на Алеї слави у Броварах.

"Щирі співчуття рідним та близьким Павла Володимировича... Вічна та світла пам’ять Герою-захиснику!" – написав очільник міста.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Світла пам'ять!