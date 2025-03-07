Життя захисника України обірвалося 27 лютого. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Українську асоціацію лікарів ветеринарної медицини (USAVA).

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Захар Палій воював на найгарячіших напрямках

Захар Палій народився 15 травня 1989 року.

Колеги відгукуються про нього як про справжнього патріота та воїна.

Захар був не лише висококласним фахівцем, а й людиною великого серця. Він присвятив своє життя турботі про тварин, працював у ветеринарній клініці "Друг" та обожнював займатися гірським туризмом,

– розповіли в USAVA.

Воїн без вагань пішов на фронт з перших днів повномасштабної війни. Він воював у складі 95 окремої десантно-штурмової поліської бригади Збройних сил України та виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках, зокрема, на Сумщині, Херсонщині, Донеччині, Курському напрямку.

Валерій Залужний озвучив втрати України. За його даними, йдеться про 50 тисяч загиблих українських воїнів та понад 300 тисяч поранених.

"Його побратими згадують про нього як про людину честі, відданого друга, лідера, який завжди підтримував бойовий дух і розумів кожного, хто був поруч", – додали в Асоціації.

Раніше Захара Палія за особистий героїзм відзначили Почесними нагрудними знаками Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест", "Срібний хрест" та орден "За мужність" III ступеня.

У нього залишилися батьки, дружина та брат.

24 Канал висловлює співчуття сім'ї та близьким Захара Палія, який віддав своє життя за майбутнє України та її свободу. Вічна пам'ять!