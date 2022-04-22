Павел Дуров получил паспорт ОАЭ, и это уже его четвертое гражданство – Forbes

Основатель Telegram Павел Дуров стал гражданином ОАЭ. Теперь в его активе сразу четыре паспорта. Один из них принадлежит стране-агрессору.

Известно, что предприниматель живет в ОАЭ с 2017 года. А вот гражданином страны, рассказывает близкий к Павлу Дуровому источник, он стал еще в феврале 2021 года.

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У Павла Дурова теперь 4 паспорта

Это уже четвёртое гражданство в активе миллиардера. У него теперь есть паспорта России, Сент-Китс и Невис, расположенной на Карибских островах, а также Франции и ОАЭ.

Известно, что паспорта ОАЭ и Франции Дуров использует для путешествий и деловых поездок. А гражданство государства Сент-Китс и Невис понадобилось предпринимателю только в первые годы его эмиграции из России.

Павел не путешествует в Россию и не держит никаких активов в этой стране в течение восьми лет. Telegram не имеет офисов или сотрудников в России, а количество пользователей в стране не превышает 8%,

– рассказывает источник.

Более того, срок действия российского паспорта Павла Дурова, по словам источника, "уже истек".

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