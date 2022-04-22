Відомо, що підприємець мешкає в ОАЕ з 2017 року. А от громадянином країни, розповідає близьке до Павла Дурова джерело, він став ще у лютому 2021.

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У Павла Дурова тепер 4 паспорти

Це вже четверте громадянство в активі мільярдера. Він тепер має паспорти Росії, Сент-Кітс і Невіс, розташованої на Карибських островах, а також Франції й ОАЕ.

Відомо, що паспорти ОАЕ та Франції Дуров використовує для подорожей і ділових поїздок. Натомість громадянство держави Сент-Кітс і Невіс знадобилося підприємцеві лише у перші роки його еміграції з Росії.

Павло не подорожує до Росії та не тримає жодних активів у цій країні протягом восьми років. Telegram не має офісів або співробітників у Росії, а кількість користувачів у країні не перевищує 8%,

– розповідає джерело.

Ба більше, термін дії російського паспорта Павла Дурова, зі слів джерела, "уже минув".

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