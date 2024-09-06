Павел Дуров отметил, что допрос касался незаконного использования мессенджера другими людьми. В то же время основатель соцсети поблагодарил тех, кто переживал за него, пока случались события с его арестом.

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Что написал о своем аресте и допросе Дуров

По словам Дурова, полиция ему сказала, что он может нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получили ответа на этот счет от представителей мессенджера.

Бизнесмен отметил, что это было неожиданно для него по нескольким причинам. Во-первых, как отметил Павел Дуров, Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает запросы и отвечает на них. Его адрес электронной почты был общедоступным для любого в Евросоюзе.

Во-вторых, французские власти имели много способов связаться со мной, чтобы попросить о помощи. Как гражданин Франции я был частым гостем консульства Франции в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции,

– написал основатель соцсети.

Он также подчеркнул, что если страна недовольна интернет-сервисом, то устоявшейся практикой является подача судебного иска против самого сервиса.

"Использование законов досмартфонной эры для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими сторонами на платформе, которой он руководит, является ошибочным подходом. Технология строительства достаточно сложная. Ни один инноватор никогда не создаст новые инструменты, если знает, что может нести личную ответственность за потенциальное злоупотребление этими инструментами", – отметил Дуров.

Какова политика Telegram по сотрудничеству со странами

Дуров также отметил, что представители мессенджера стремятся сотрудничать с регуляторами, чтобы найти правильный баланс. Поэтому всегда были открыты к диалогу.

Однако иногда, когда не получается договориться с регулятором страны относительно правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью, то в таких случаях Telegram готов покинуть эту страну.

В то же время Дуров признал, что все это не означает, что Telegram идеален. Но заявления в некоторых СМИ, что Telegram – это какой-то "анархический рай", как подчеркнул россиянин, абсолютно не соответствуют действительности.

Ежедневно мы удаляем миллионы вредоносных публикаций и каналов. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности. У нас есть прямые горячие линии с неправительственными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию,

– пояснил он.

Павел Дуров также отметил, что внезапное увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало все большие трудности, что облегчило преступникам злоупотребление нашей платформой. Вот почему он поставил себе цель убедиться, что можно значительно улучшить ситуацию в этом отношении.

Напоследок бизнесмен выразил надежду, что августовские события сделают Telegram – и индустрию социальных сетей в целом – более безопасными и сильными.