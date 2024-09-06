Павло Дуров наголосив, що допит стосувався незаконного використання месенджера іншими людьми. Водночас засновник соцмережі подякував тим, хто переживав за нього, поки траплялися події з його арештом.

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Що написав про свій арешт і допит Дуров

За словами Дурова, поліція йому сказала, що він може нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримала відповіді щодо цього від представників месенджера.

Бізнесмен наголосив, що це було несподівано для нього з кількох причин. По-перше, як наголосив Павло Дуров, Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає запити й відповідає на них. Його адреса електронної пошти була загальнодоступною для будь-кого в Євросоюзі.

По-друге, французька влада мала багато способів зв'язатися зі мною, щоб попросити про допомогу. Як громадянин Франції я був частим гостем консульства Франції в Дубаї. Деякий час тому, коли мене попросили, я особисто допоміг їм створити гарячу лінію з Telegram для боротьби із загрозою тероризму у Франції,

– написав засновник соцмережі.

Він також підкреслив, що якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, то усталеною практикою є подання судового позову проти самого сервісу.

"Використання законів досмартфонної ери для звинувачення генерального директора у злочинах, скоєних третіми сторонами на платформі, якою він керує, є хибним підходом. Технологія будівництва досить складна. Жоден інноватор ніколи не створить нові інструменти, якщо знає, що може нести особисту відповідальність за потенційне зловживання цими інструментами", – зауважив Дуров.

Яка політика Telegram щодо співпраці з країнами

Дуров також зазначив, що представники месенджера прагнуть співпрацювати з регуляторами, щоб знайти правильний баланс. Тому завжди були відкриті до діалогу.

Однак іноді, коли не виходить домовитися з регулятором країни щодо правильного балансу між конфіденційністю та безпекою, то у таких випадках Telegram готовий залишити цю країну.

Водночас Дуров визнав, що все це не означає, що Telegram ідеальний. Але заяви в деяких ЗМІ про те, що Telegram – це якийсь "анархічний рай", як підкреслив росіянин, абсолютно не відповідають дійсності.

Щодня ми видаляємо мільйони шкідливих публікацій і каналів. Ми публікуємо щоденні звіти про прозорість. У нас є прямі гарячі лінії з неурядовими організаціями, щоб швидше обробляти термінові запити на модерацію,

– пояснив він.

Павло Дуров також наголосив, що раптове збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів викликало дедалі більші труднощі, що полегшило злочинцям зловживання нашою платформою. Ось чому він поставив собі за мету переконатися, що можна значно покращити ситуацію в цьому відношенні.

Наостанок бізнесмен висловив сподівання, що серпневі події зроблять Telegram – і індустрію соціальних мереж у цілому – безпечнішими та сильнішими.