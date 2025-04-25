Хакеры получили "интересные" данные о заместителе министра обороны России Фрадкове

Окружение Путина в прямом смысле слова "строит" на оккупированных землях Украины свой болезненный "русский мир". И происходит это при посредничестве Павла Фрадкова.

Украинская хакерская группа взломала личную почту заместителя министра обороны России Павла Фрадкова и получила доступ к документам, которые могут быть интересными для Гааги. Об этом сообщает Центр национального сопротивления в подкасте "Зона оккупации", передает 24 Канал.

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Что известно

Павел Фрадков является сыном экс-премьера России Михаила Фрадкова, который имеет особые отношения с Путиным, и братом Петра Фрадкова – главы "Промсвязьбанка", который финансирует российскую армию на временно оккупированных территориях.

До того, как попасть в минобороны Фрадков с 2015 до 2024 года работал в так называемом "Управлении делами президента России". ЦНС подчеркивает, что чиновник на этой должности "распоряжался виллами, квартирами, дачами, отелями и имениями, которые остались от СССР или стали "подарками" современной московской верхушке".

Сейчас, работая в минобороны, Фрадков тоже занимается не танками, а тем, что "истребляет" Украину окончательно – через распил нашей земли и схемы строительства.

Одним из важнейших документов, к которым удалось получить доступ хакерам, стало так называемое письмо "По Украине", где утвержден список из восьми компаний для работы на оккупированных территориях. Эти фирмы фигурируют в строительстве новых объектов на руинах украинских городов, в частности – Мариуполя.

Во взломанной переписке обнаружены документы, свидетельствующие о передаче контрактов на "восстановление Донбасса" компаниям, связанным с окружением Рамзана Кадырова и Алины Кабаевой. Речь идет, в частности, о фирмах "Стройотдел К", "ИРС 2000", "Еврострой-3" и "Промбетон". Последняя, согласно расследованию, связана с Маратом Кабаевым – отцом Алины Кабаевой, которая, по данным СМИ, является близкой к Путину.

ЦНС призывает ввести санкции против лиц и компаний, упомянутых в материалах, отмечая, что "война – это не только оружие, но и инфраструктура, контракты и коррупционные схемы".