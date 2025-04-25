Українська хакерська група зламала особисту пошту заступника міністра оборони Росії Павла Фрадкова та отримала доступ до документів, які можуть бути цікавими для Гааги. Про це повідомляє Центр національного спротиву у подкасті "Зона окупації", передає 24 Канал.

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Що відомо

Павло Фрадков є сином екс-прем'єра Росії Михайла Фрадкова, який має особливі стосунки з Путіним, та братом Петра Фрадкова — голови "Промсвязьбанку", який фінансує російську армію на тимчасово окупованих територіях.

До того, як потрапити до міноборони Фрадков з 2015 до 2024 року працював у так званому "Управління справами президента Росії". ЦНС підкреслює, що чиновник на цій посаді "розпоряджався віллами, квартирами, дачами, готелями і маєтками, які залишилися від СРСР або стали "подарунками" сучасній московській верхівці".

Зараз, працюючи у міноборони, Фрадков теж займається не танками, а тим, що "винищує" Україну остаточно – через розпилювання нашої землі і схеми будівництва.

Одним із найважливіших документів, до яких вдалося отримати доступ хакерам, став так званий лист "По Украине", де затверджено список з восьми компаній для роботи на окупованих територіях. Ці фірми фігурують у будівництві нових об'єктів на руїнах українських міст, зокрема — Маріуполя.

У зламаному листуванні виявлено документи, що свідчать про передачу контрактів на "відновлення Донбасу" компаніям, пов'язаним з оточенням Рамзана Кадирова та Аліни Кабаєвої. Йдеться, зокрема, про фірми "Стройотдел К", "ИРС 2000", "Еврострой-3" та "Промбетон". Остання, згідно з розслідуванням, пов'язана з Маратом Кабаєвим – батьком Аліни Кабаєвої, яка, за даними ЗМІ, є близькою до Путіна.

ЦНС акликає запровадити санкції проти осіб та компаній, згаданих у матеріалах, наголошуючи, що "війна – це не лише зброя, але й інфраструктура, контракти та корупційні схеми".