Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко. По его словам, в ситуации с заменой послов Украине несколько не хватает долгосрочного планирования. Часто возникает ситуация, когда посла отзывают, а замену не могут найти в течение длительного времени. Так быть не должно.

Почему ожидать от Палисы на посту посла в США?

По словам Огрызко, Палиса действительно сообразительный и умный военный. Не стоит забывать, что когда-то Дональд Трамп назвал его "одним из своих самых любимых солдат". Такая характеристика может открыть Палисе много дверей в Соединенных Штатах. Хотя, конечно, без дипломатического опыта может быть сложно.

Дипломатический опыт важен. Но мы сейчас находимся в состоянии войны. Поэтому именно эта военная дипломатия преобладает над классической. Зеленский на совещании недавно сказал, что нужно менять подходы и понимать, что сегодня посол – главный добытчик оружия и денег на оружие. Вот и вся дипломатия,

– подчеркнул Огрызко.

Палиса может стать новым послом Украины в США: смотрите видео 24 Канала

Например, американцы часто назначают послами людей, не имеющих никакого отношения к дипломатии. Однако они хорошо выполняют свою работу.

А почему? Потому что аппарат посольства работает очень хорошо. Есть политический отдел. Там пишут послу все, что нужно сказать. Есть экономический блок, блок безопасности и так далее. Каждый помогает послу сформировать позицию. Поэтому, если господин Палиса станет новым послом в США, то пожелаем ему успехов в этой сложной работе,

– подчеркнул Огрызко.