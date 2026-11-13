"Это политическая атака": Розенко объяснил, почему критикуют киевскую власть из-за последствий обстрелов

Критика киевских властей в связи с повреждением инфраструктуры в результате российских атак может быть политическим давлением на городскую администрацию. А ответственность за защиту столицы от ракет и дронов нельзя возлагать на мэра Киева.

Такое мнение высказал бывший министр социальной политики, народный депутат VII и VIII созывов Павел Розенко. Он сравнил ситуацию в Киеве с ситуацией в Киевской области, где, по его словам, в течение двух дней отсутствовало электроснабжение.

Какова ситуация со светом в Киеве и области

Экс-министр обратил внимание на то, что президент публично не критикует областную власть, которую сам назначил, за проблемы с подготовкой к зиме.

В Киевской области два дня нет света. И мы не видим, чтобы президент выходил в эфир и говорил, как плохо Киевская область подготовилась к зиме, как плохо сработал назначенный им глава областной госадминистрации или областной военной администрации. Никто никак не реагирует. А в Киеве обстрелы – и все восстанавливается. Свет, водоснабжение, метро,

– отметил он.

Российские дроны и баллистические ракеты продолжают совершать атаки на столицу, нанося ущерб ее инфраструктуре. По мнению Розенко, возлагать ответственность за эти разрушения на мэра несправедливо.

Розенко заявил о недостаточной защите Киева от российских атак

Россия сосредоточила удары на столице, пытаясь нарушить ее работу и вывести город из энергосистемы. Впрочем, эффективной защиты от воздушных атак до сих пор не хватает не только Киеву, но и другим украинским городам.

Для врага главное сегодня – выбить Киев из энергосистемы, чтобы покорить город сумерками, темнотой, отсутствием тепла. И очень досадно, что мы до сих пор не можем защитить Киев и другие города противовоздушной обороной,

– Павел Розенко.

Отдельно он упомянул обещание главы Киевской городской военной администрации защитить столицу от "Шахедов". По словам Розенко, на соответствующие меры выделили почти 300 миллионов гривен, однако ожидаемого результата, по его мнению, не достигли.

Как должна работать киевская вертикаль власти, если идет восстановление энергообъектов, водо- и теплоснабжения, а их сразу же уничтожают?

– сказал он.

По мнению экс-министра, президент должен сосредоточиться на укреплении обороноспособности страны и защите украинских городов от российских атак, а не на критике киевских властей. В частности, нужно думать о защите всех городов Украины, а не только Киева, ведь Россия уничтожает всю инфраструктуру Украины.