"Це політична атака": Розенко пояснив, чому критикують київську владу через наслідки обстрілів

Таку думку висловив ексміністр соціальної політики, народний депутат VII та VIII скликань Павло Розенко. Він порівняв ситуацію в Києві з Київською областю, де, за його словами, протягом двох днів не було електропостачання.

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Якою є ситуація зі світлом у Києві та області

Ексміністр звернув увагу, що президент публічно не критикує обласну владу, яку сам призначив, за проблеми з підготовкою до зими.

У Київській області два дні немає світла. І ми не бачимо, щоб президент виходив в ефір і казав, як погано Київська область підготувалася до зими, як погано спрацював призначений ним голова обласної держадміністрації чи обласної військової адміністрації. Ніхто ніяк не реагує. А в Києві обстріли – і все відновлюється. Світло, водопостачання, метро– зазначив він.

Російські дрони та балістичні ракети продовжують атакувати столицю, завдаючи шкоди її інфраструктурі. На думку Розенко, покладати відповідальність за ці руйнування на міського голову несправедливо.

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Розенко заявив про недостатній захист Києва від російських атак

Росія зосередила удари на столиці, намагаючись порушити її роботу та вивести місто з енергосистеми. Втім ефективного захисту від повітряних атак досі бракує не лише Києву, а й іншим українським містам.

Для ворога головне сьогодні – вибити Київ з енергосистеми, щоб підкорити місто сутінками, темрявою, відсутністю тепла. І дуже прикро, що ми до цього часу не можемо захистити Київ та інші міста протиповітряною обороною– Павло Розенко.

Окремо він згадав обіцянку голови Київської міської військової адміністрації захистити столицю від "Шахедів". За словами Розенка, на відповідні заходи виділили майже 300 мільйонів гривень, однак очікуваного результату, на його думку, не досягли.

Як працювати київській вертикалі влади, коли йде відновлення енергооб’єктів, водо- і теплопостачання, а їх одразу знищують?– сказав він.

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На думку ексміністра, президент має зосередитися на посиленні обороноздатності країни та захисті українських міст від російських атак, а не на критиці київської влади. Зокрема треба думати про захист всіх міст України, а не лише Києва, адже Росія знищує всю інфраструктуру України.