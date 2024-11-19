Сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области в Facebook. В течение 18 лет Павел Снитковский спасал жизни других людей.

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Что известно о погибшем водителе скорой помощи

Вчера 18 ноября 2024 года в результате атаки террористических войск России на Одессу погиб наш коллега, водитель Павел Григорьевич Снитковский. Из своих 53 лет 35 он провел за рулем, из них 18 водителем скорой помощи, спасая в составе бригады жизни людей,

– рассказали коллеги Павла.

В Центре сообщили, что мужчина получил ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. Он погиб сразу после завершения своей смены. Коллеги выразили искренние соболезнования семье погибшего, особенно его жене, которая также работает в службе экстренной помощи.

"Это невосполнимая потеря для нашего Центра. Потеря замечательного специалиста, опытного и ответственного специалиста, отзывчивого и доброго коллеги, который уделял большое внимание своей работе и профессиональному совершенствованию", – говорится в сообщении.

Информацию о времени и месте прощания с Павлом Снитковским, который погиб в результате очередной террористической атаки, в Центре пообещали сообщить позже.