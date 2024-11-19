Повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області у Facebook. Впродовж 18 років Павло Снітковський рятував життя інших людей.

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Що відомо про загиблого водія швидкої

Вчора 18 листопада 2024 року внаслідок атаки терористичних військ Росії на Одесу загинув наш колега, водій Павло Григорович Снітковський. Зі своїх 53 років 35 він провів за кермом, з них 18 водієм швидкої допомоги, рятуючи у складі бригади життя людей,

– розповіли колеги Павла.

У Центрі повідомили, що чоловік отримав поранення, що виявилися несумісними з життям. Він загинув одразу після завершення своєї зміни. Колеги висловили щирі співчуття родині загиблого, особливо його дружині, яка також працює у службі екстреної допомоги.

"Це непоправна втрата для нашого Центру. Втрата чудового фахівця, досвідченого та відповідального спеціаліста, чуйного та доброго колеги, який приділяв велику увагу своїй роботі та професійному вдосконаленню", – йдеться у повідомленні.

Інформацію про час і місце прощання з Павлом Снітковським, який загинув унаслідок чергової терористичної атаки, у Центрі пообіцяли повідомити пізніше.