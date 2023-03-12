Это происходит из-за эмоциональной и физической усталости. Военный также рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу, что чем дольше они на войне, тем больше необязательных потерь.

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Почему донатов недостаточно, а нужны люди

Павел Вышебаба заявил, что со временем люди на фронте начинают пренебрегать безопасностью.

Они настолько привыкают к тому, что могут умереть в любую секунду, что уже перестают беречь свою жизнь,

– заметил военный.

То есть, несмотря на подготовку и патриотичность, людей нужно менять и давать возможность отдохнуть. Ведь бригада Вышебабы на передовой уже 12-й месяц.

"Смотрю по психологическому и физическому состоянию собратьев – они выполняют приказы, делают то, что им говорят, но эффективность очень падает. Поэтому мужчины не могут пренебрегать мобилизацией. Нельзя забывать, что мы ежедневно теряем людей – есть раненые и погибшие. Этот резерв надо пополнять", – объяснил командир.

По его словам, у них в 68-й бригаде не хватает людей.

То, что людям не нравится, что военкоматы за кем-то бегают и выдают повестки, а как вы хотели? Очередей в военкоматы уже нет, а нам нужны люди. Если наш воин получил ранение и уехал на лечение, то его работу делает другой,

– рассказал военнослужащий.

Он добавил, что сейчас у него в подразделении 5 бойцов работают за десять и долго так продолжаться не может.

"Я понимаю, что бросить мирную жизнь и уйти в армию – сложное решение. Но как иначе? Только донатами не победишь, нам нужны люди", – подытожил боец.

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