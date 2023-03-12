Это происходит из-за эмоциональной и физической усталости. Военный также рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу, что чем дольше они на войне, тем больше необязательных потерь.
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Почему донатов недостаточно, а нужны люди
Павел Вышебаба заявил, что со временем люди на фронте начинают пренебрегать безопасностью.
Они настолько привыкают к тому, что могут умереть в любую секунду, что уже перестают беречь свою жизнь,
– заметил военный.
То есть, несмотря на подготовку и патриотичность, людей нужно менять и давать возможность отдохнуть. Ведь бригада Вышебабы на передовой уже 12-й месяц.
"Смотрю по психологическому и физическому состоянию собратьев – они выполняют приказы, делают то, что им говорят, но эффективность очень падает. Поэтому мужчины не могут пренебрегать мобилизацией. Нельзя забывать, что мы ежедневно теряем людей – есть раненые и погибшие. Этот резерв надо пополнять", – объяснил командир.
По его словам, у них в 68-й бригаде не хватает людей.
То, что людям не нравится, что военкоматы за кем-то бегают и выдают повестки, а как вы хотели? Очередей в военкоматы уже нет, а нам нужны люди. Если наш воин получил ранение и уехал на лечение, то его работу делает другой,
– рассказал военнослужащий.
Он добавил, что сейчас у него в подразделении 5 бойцов работают за десять и долго так продолжаться не может.
"Я понимаю, что бросить мирную жизнь и уйти в армию – сложное решение. Но как иначе? Только донатами не победишь, нам нужны люди", – подытожил боец.
Мобилизация весной 2023 года: основное
- В феврале 2023 года Верховная Рада проголосовала за продление военного времени и мобилизацию в Украине. Теперь они продлятся до 20 мая 2023 года.
- Украинцам выдают повестки на улицах, приносят домой и тому подобное. Документ может вручить полицейский военнослужащий (в том числе представители Сил территориальной обороны ВСУ, должностное лицо Государственной пограничной службы Украины).
- Существует четыре вида повесток: для уточнения данных, для прохождения военно-врачебной комиссии, для призыва на срочную военную службу, мобилизационное распоряжение.
- Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак пояснил, что количество мобилизованных в 2023 году – это тайная информация, поскольку представляет большую ценность для врага. Подробнее о мобилизации в Украине – читайте здесь.