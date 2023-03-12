Це відбувається через емоційну та фізичну втому. Військовий також розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, що, чим довше вони на війні, тим більше необов'язкових втрат.

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Чому донатів не достатньо, а потрібні люди

Павло Вишебаба заявив, що з часом люди на фронті починають нехтувати безпекою.

Вони настільки звикають до того, що можуть померти в будь-яку секунду, що вже перестають берегти своє життя,

– зауважив військовий.

Тобто, попри підготовку та патріотичність, людей треба міняти й давати можливість відпочити. Адже бригада Вишебаби на передовій вже 12-й місяць.

"Дивлюся по психологічному та фізичному стані побратимів – вони виконують накази, роблять те, що їм говорять, але ефективність дуже падає. Тому чоловіки не можуть нехтувати мобілізацією. Не можна забувати, що ми щодня втрачаємо людей – є поранені та загиблі. Цей резерв треба поповнювати", – пояснив командир.

За його словами, у них в 68-й бригаді не вистачає людей.

Те, що людям не подобається, що військкомати за кимось бігають та видають повістки, а як ви хотіли? Черг до військкоматів вже нема, а нам потрібні люди. Якщо наш воїн зазнав поранення і поїхав на лікування, то його роботу робить інший,

– розповів військовослужбовець.

Він додав, що наразі у нього в підрозділі 5 бійців працюють за десятьох і довго так тривати не може.

"Я розумію, що кинути мирне життя і піти у військо – складне рішення. Але як інакше? Тільки донатами не переможеш, нам потрібні люди", – підсумував боєць.

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