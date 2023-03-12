Це відбувається через емоційну та фізичну втому. Військовий також розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, що, чим довше вони на війні, тим більше необов'язкових втрат.
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Чому донатів не достатньо, а потрібні люди
Павло Вишебаба заявив, що з часом люди на фронті починають нехтувати безпекою.
Вони настільки звикають до того, що можуть померти в будь-яку секунду, що вже перестають берегти своє життя,
– зауважив військовий.
Тобто, попри підготовку та патріотичність, людей треба міняти й давати можливість відпочити. Адже бригада Вишебаби на передовій вже 12-й місяць.
"Дивлюся по психологічному та фізичному стані побратимів – вони виконують накази, роблять те, що їм говорять, але ефективність дуже падає. Тому чоловіки не можуть нехтувати мобілізацією. Не можна забувати, що ми щодня втрачаємо людей – є поранені та загиблі. Цей резерв треба поповнювати", – пояснив командир.
За його словами, у них в 68-й бригаді не вистачає людей.
Те, що людям не подобається, що військкомати за кимось бігають та видають повістки, а як ви хотіли? Черг до військкоматів вже нема, а нам потрібні люди. Якщо наш воїн зазнав поранення і поїхав на лікування, то його роботу робить інший,
– розповів військовослужбовець.
Він додав, що наразі у нього в підрозділі 5 бійців працюють за десятьох і довго так тривати не може.
"Я розумію, що кинути мирне життя і піти у військо – складне рішення. Але як інакше? Тільки донатами не переможеш, нам потрібні люди", – підсумував боєць.
Мобілізація весною 2023 року: основне
- У лютому 2023 року Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного часу та мобілізації в Україні. Тепер вони триватимуть до 20 травня 2023 року.
- Українцям видають повістки на вулицях, приносять додому тощо. Документ може вручити поліцейський, військовослужбовець (в тому числі представники Сил територіальної оборони ЗСУ, посадова особа Державної прикордонної служби України.
- Існує чотири види повісток: для уточнення даних, на проходження військово-лікарської комісії, для призову на строкову військову службу, мобілізаційне розпорядження.
- Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив, що кількість мобілізованих 2023 року – це таємна інформація, адже становить велику цінність для ворога. Детальніше про мобілізацію в Україні – читайте тут.