Об этом заявил военный, активист и поэт Павел Вышебаба в интервью для "Радио Свобода". По его словам, военные действительно имели запрос на определенные изменения.

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Что Вышебаба сказал о Сырском

Смена главнокомандующего ВСУ не стала неожиданностью для самих военнослужащих.

Залужный и Сырский – очень разные по стилю, во всем, но реально был запрос у военных на какие-то изменения. И у нас, в середине войска, не была такой неожиданностью смена главнокомандующего. Это нормально после таких тяжелых двух лет дать человеку отдохнуть,

– объяснил Павел Вышебаба.

По его словам, изменения в руководстве – это показатель здорового понимания, что нельзя так долго быть в стрессовом состоянии, в котором находился главнокомандующий Залужный.

Военный добавил, что у Сырского тоже много успешных операций, "нестандартные и неочевидные подходы", в частности операция Сил обороны в Курской области России.

К слову, ранее экс-начальник ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что операция ВСУ на Курщине и "нерассудительная реакция" Путина дали Украине нужное время.