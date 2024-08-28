Павла Дурова доставили в суд, – Le Figaro

Павла Дурова доставили в помещение суда в среду 28 августа. Следственный судья должен будет допросить Дурова и выдвинуть обвинения против него, или дать статус свидетеля и освободить.

Между тем срок ареста основателя Telegram в полиции истек. То есть дальнейшая воля Дурова зависит исключительно от решения в суде.

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Дурова передали следственному судье

После допроса полицией Павла Дурова передали следственному судье. Если против него выдвинут обвинения, то в отношении него будут избирать решение о мере пресечения.