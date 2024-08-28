Павла Дурова освободили из-под стражи

Дурова освободили из-под стражи.

Срок пребывания Павла Дурова под стражей в полиции и так истекал сегодня, 28 августа. Однако основателя Telegram уже доставили в суд для проведения допроса.

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Что это значит

Павел Дуров 4 дня находился под стражей в полиции. После того, как его доставили в суд, следственный судья прекратил его содержание под стражей с целью допроса и возможного обвинения.

Если бы этого не сделали до конца истечения срока пребывания под стражей, полиции пришлось бы просто отпустили миллиардера.

Так, то есть снятие из-под стражи у полиции не означает, что Дуров свободен. Если ему вынесут обвинение, судья может принять решение о применении меры пресечения.

Напомним, что Дурова подозревают по многим статьям. Среди них: соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок и мошенничестве, совершенном организованной группой, отказ предоставить информацию на запросы уполномоченных органов, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, распространении наркотиков и программ хакеров, отмывание денег, полученных преступным путем, незаконное предоставление средств криптографии и тому подобное.