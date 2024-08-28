Со странной формулировкой: кто публично поддерживает Дурова и о чем это свидетельствует

Во Франции задержали Павла Дурова, основателя Telegram. Определенные лица отреагировали на это событие довольно странно, требуя непонятных вещей от демократической страны.

Российский оппозиционер требует для Дурова свободу, а известный миллиардер заставляет Эммануэля Макрона предоставить больше информации о задержании. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что такие вещи могут требовать только настоящие путинисты.

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Кто публично поддерживает Дурова и о чем это свидетельствует

Политтехнолог рассказал о странной позиции российского оппозиционера Максима Каца, который заканчивает выпуск на своем YouTube канале словами "свобода Дурову". Это показывает, что россияне, которые выехали из России для того, чтобы добиваться для этой страны демократии и свободы, требуют для Дурова не правосудия, а свободу.

Они считают, что уголовные вопросы должны решаться на митингах, что Дурова арестовали по заказу. Однако это в России арестовывают таким образом людей, а во Франции арестовывают по закону. Дуров должен предстать перед судом, он имеет хорошего адвоката,

– подчеркнул Шейтельман.

Этому свидетельствует реакция президента Франции Эммануэля Макрона, который четко высказался, что Дуровым занимаются правоохранительные органы, а не политики.

Кроме российского оппозиционера, о задержании Дурова откликнулся и Илон Маск, который написал комментарий под текстом Макрона. Миллиардер попросил президента Франции предоставить больше информации об этом деле.

У меня есть встречный вопрос к Маску, который выставил состав своих акционеров, тех, кто помог купить ему Twitter, только сейчас, то есть через 2 года после покупки. Он это сделал через пользователей Twitter, которые подали в суд и хотят знать, кто ими руководит,

– объяснил политтехнолог.