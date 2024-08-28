Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг информацию о планах встретиться с Дуровым во Франции. По его словам, он был в другом городе.

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В Париже не подтверждают версию Дурова

Павел Дуров, руководитель Telegram, сказал правоохранителям, которые задержали его при выходе из самолета, что он должен был поужинать с Макроном,

– говорится в сообщении.

Елисейский дворец официально опроверг эту информацию в комментарии для журналистов, сообщив, что в тот вечер президент Франции находился в Ле Туке.

Что известно о задержании Дурова

Служба предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних (OFMIN) выдала ордер на арест Дурова в ходе расследования возможных преступлений, среди которых мошенничество, торговля наркотиками, киберзапугивание, участие в организованной преступности и содействие терроризму.

Дурова задержали вечером 24 августа во Франции, прямо в аэропорту. Его обвиняют в бездействии по прекращению преступного использования его платформы.