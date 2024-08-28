Президент Франції Еммануель Макрон спростував інформацію про плани зустрітися із Дуровим у Франції. За його словами, він був у іншому місті.

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У Парижі не підтверджують версію Дурова

Павло Дуров, керівник Telegram, сказав правоохоронцям, які затримали його при виході з літака, що він мав повечеряти з Макроном,

– йдеться у повідомленні.

Єлисейський палац офіційно спростував цю інформацію в коментарі для журналістів, повідомивши, що того вечора президент Франції перебував у Ле Туку.

Що відомо про затримання Дурова

Служба запобігання насильству щодо неповнолітніх (OFMIN) видала ордер на арешт Дурова під час розслідування можливих злочинів, серед яких шахрайство, торгівля наркотиками, кіберзалякування, участь в організованій злочинності та сприяння тероризму.

Дурова затримали увечері 24 серпня у Франції, просто в аеропорту. Його звинувачують у бездіяльності щодо припинення злочинного використання його платформи.