Встречался в Баку с Путиным – экс-сотрудник КГБ сказал, есть ли задержание Дурова политическим

Во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Накануне он был на известном фесте в Баку и встретился в этом городе с Владимиром Путиным.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что политическая власть Франции действует отдельно с правоохранительными органами. Хотя президент страны мог быть об этом проинформирован, однако задержание не касается политических вопросов.

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Связано ли задержание Дурова с политикой

По словам экс-сотрудника КГБ, было много конспирологических теорий относительно основателя Telegram. Например, за ним якобы охотились американцы и он сдался французам из-за своего гражданства, или же Путин пригрозил ему смертью и он ему было выгоднее было сдаться во Франции.

Однако он встречался с Путиным в Баку, где Дуров находился почти 3 недели. Последние дни он был на популярном фестивале SEA FEST, а потом уже улетел во Францию. О чем был разговор с Путиным и в каком формате был разговор неизвестно,

– подчеркнул Жирнов.

Он пояснил, что во Франции политическая власть с президентом страны и правовые органы действуют отдельно. Эммануэль Макрон не мог самостоятельно решить задержать Дурова, однако он был проинформирован.

Если это судебная процедура или уголовные расследования, то политическая власть может быть проинформирована. Привязывать задержание Дурова к политике не стоит,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Понятно, что французские правовые органы готовились определенное время к задержанию Дурова. Он сам знал об этом и довольно странно, что приехал несмотря на это все в Париж. Именно поэтому, по словам Жирнова, было впечатление, что Дуров приехал во Францию специально сдаться.

Однако в демократических правовых странах подобные задержания не являются катастрофой. Были случаи обвинения и Дональда Трампа, и известных актеров, которых в результате оправдали. Дурова имеет право на адвокатов и защиту в любом случае,

– добавил экс-сотрудник КГБ.