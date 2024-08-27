Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що політична влада Франції дії окремо з правоохоронними органами. Хоч президент країни міг бути про це проінформований, однак затримання не стосується політичних питань.

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Чи затримання Дурова пов'язане з політикою

За словами ексспівробітника КДБ, було багато конспірологічних теорій щодо засновника Telegram. Для прикладу, за ним буцімто полювали американці і він здався французам через своє громадянство, або ж Путін пригрозив йому смертю і він йому було вигідніше було здатись у Франції.

Однак він зустрічався з Путіним в Баку, де Дуров перебував майже 3 тижні. Останні дні він був на популярному фестивалі SEA FEST, а потім вже полетів у Францію. Про що була розмова з Путіним і в якому форматі була розмова невідомо,

– підкреслив Жирнов.

Він пояснив, що у Франції політична влада з президентом країни та правові органи діють окремо. Еммануель Макрон не міг самостійно вирішити затримати Дурова, однак він був проінформований.

Якщо це судова процедура чи кримінальні розслідування, то політична влада може бути проінформована. Прив'язувати затримання Дурова до політики не варто,

– зауважив ексспівробіник КДБ.

Зрозуміло, що французькі правові органи готувались певний час до затримки Дурова. Він сам знав про це і досить дивно, що приїхав попри це все у Париж. Саме тому, за словами Жирнова, було враження, що Дуров приїхав до Франції спеціально здатись.

Однак у демократичних правових країнах подібні затримання не є катастрофою. Були випадки звинувачення і Дональда Трампа, і відомих акторів, яких в результаті виправдали. Дурова має право на адвокатів та захист у будь-якому випадку,

– додав ексспівробітник КДБ.