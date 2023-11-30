В Ростове украинского военного Запорожца приговорили к 12 годам колонии

К 12 годам колонии россияне приговорили украинского военнослужащего Павла Запорожца. Соответствующее решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Заметим, что российские захватчики Павла Запорожца обвинили в покушении на "теракт". Уверяют, что его планировал осуществить в Херсоне 9 мая 2022 года.

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Гособвинитель требовал больший срок

Следует обратить внимание, что накануне во время дебатов сторон в Южном окружном военном суде гособвинитель требовал больший срок. Он просил, чтобы судьи упекли Запорожца на 13 лет за решетку.

Пропагандистская машина утверждает, что Павла Запорожца завербовало Главное управление разведки Минобороны. И что он готовил в оккупированном Херсоне теракт к праздничным мероприятиям, которые Россия планировала провести в День победы 2022 года.

Провластное российское агентство ТАСС уверяет, что украинский защитник свою вину признал. В то же время, он не соглашался с тем, что его судят в рамках уголовного кодекса. Павел Запорожец подчеркнул, что учитывая, что он военный, то его должны судить в рамках Женевской конвенции.

Российское следствие уверяет, что Запорожец якобы готовил теракт, который должен произойти во время акции "Бессмертный полк". Собственно ее так называемая оккупационная "администрация" планировала провести в Херсоне.

Между тем, наш военнослужащий в судебном зале отметил, что намеревался подорвать военный патруль России с самого утра. Он добавил, что из-за комендантского часа не должны были пострадать мирные жители временно оккупированного города.

Добавим, адвокат Павла Запорожца выступал с просьбой прекратить это дело. Он требовал, чтобы ветерана АТО признали военнопленным. Правда, суд в этом ему отказал.

Заметим, что ранее в Координационном штабе констатировали, что Россия и Украина фактически прекратили обмен пленными в тех объемах, которые были раньше. И это при том, что Киев готов в дальнейшем отдавать Москве россиян, чтобы возвращать своих граждан. Причем заморозила процесс Россия и сделала это еще с лета.