Акция началась возле памятника Павлу Шеремету около 17:00. Люди собрались на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

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На акцию пришли журналисты, друзья убитого и неравнодушные граждане

На мероприятие пришли, как украинские, так и белорусские журналисты. Также посетили акцию друзья Шеремета, а также неравнодушные граждане. К памятнику журналисту принесли цветы и зажгли лампадки.

На акции выступила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева и заместитель главы Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

Смотрите фото с акции памяти / Фото Укринформа:

Шеремет погиб при взрыве авто в июле 2016 года

Отметим, что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года: машину, в которой он находился, взорвали с помощью самодельного устройства. В момент смерти Шеремету было 45 лет.

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