Акція розпочалась біля пам'ятника Павлові Шеремету близько 17:00. Люди зібрались на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

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На акцію прийшли журналісти, друзі убитого та небайдужі громадяни

На захід прийшли, як українські, так і білоруські журналісти. Також відвідали акції друзі Шеремета, а також небайдужі громадяни. До пам'ятника журналістові принесли квіти та запалили лампадки.

На акції виступила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва та заступник голови Білоруської асоціації журналістів Борис Горецький.

Дивіться фото з акції пам'яті / Фото Укрінформу:

Шеремет загинув під час вибуху авто у липні 2016 року

Зазначимо, що Павла Шеремет загинув 20 липня 2016 року: автівку, у якій він перебував, підірвали з допомогою саморобного пристрою. На час смерті Шеремету було 45 років.

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