Акція розпочалась біля пам'ятника Павлові Шеремету близько 17:00. Люди зібрались на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.
Раніше Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи Антоненку, Дугарь та Кузьменко
На акцію прийшли журналісти, друзі убитого та небайдужі громадяни
На захід прийшли, як українські, так і білоруські журналісти. Також відвідали акції друзі Шеремета, а також небайдужі громадяни. До пам'ятника журналістові принесли квіти та запалили лампадки.
На акції виступила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва та заступник голови Білоруської асоціації журналістів Борис Горецький.
Дивіться фото з акції пам'яті / Фото Укрінформу:
Шеремет загинув під час вибуху авто у липні 2016 року
Зазначимо, що Павла Шеремет загинув 20 липня 2016 року: автівку, у якій він перебував, підірвали з допомогою саморобного пристрою. На час смерті Шеремету було 45 років.
Коротко про останні новини у справі Шеремета:
- У 2019 році про підозру у причетності до злочину оголосили музиканту Андрію Антоненку, хірургу Юлії Кузьменко та бойовому медику Яні Дугарь.
- Наразі їм обрано такі запобіжні заходи: Дугарь – особисте зобов'язання, Кузьменко та Антоненко – нічний домашній арешт.
- Тим часом, заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що не виключає, що справу можуть відправити на повторний розгляд.