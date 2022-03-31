Пчелы-бандеровцы отомстили оккупантам на Херсонщине: трое «двухсотых» и 25 «трехсотых»

Трое русских оккупантов погибли в Олешковском районе Херсонской области. Как передают местные СМИ, причинрой потерь личного состава оккупантов стали не боевые действия, а пчелы.

Насекомые из ульев, оставленных под поселком Челбурда (в прошлом - Пролетарка), проснулись и налетели на территорию воинской части, захваченную русскими солдатами.

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Там они, за неимением пищи, изрядно покусали оккупантов. Дело в том, что с наступлением тепла пасечники подкармливают пчел, но сейчас это сделать могут далеко не все. Голодные пчелы действовали особенно агрессивно, троим захватчикам их нападение стоило жизни. Остальные 25 надолго запомнят, что Украине защищаться от врага помогает сама природа,

– сообщают журналисты.

Ранее в небе над поселком Каланчак потерпел крушение вражеский истребитель – пара диких гусей попала в двигатель самолета, после чего он упал в болото.

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