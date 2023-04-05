Пчелы сами "отбили" улей: в Одесской области грабитель хотел обокрасть пасеку, но "влип"

В селе Корытное в Одесской области грабитель решил обворовать пасеку. Он не рассчитывал, что украинские боевые пчелы сами защитят свой улей.

К правоохранителям обратился 70-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестные пытались похитить сразу 3 улья с территории возле его дачного дома. В то же время что-то пошло не так, и ульи оставили.

Обратите внимание Жуткая месть за неудачные отношения: как киевлянка травила своих бывших "призовым" алкоголем

Правоохранители установили, что воровство собирался совершить местный житель. Он подговорил своего 7-летнего брата и ворвался на территорию пасеки. Мужчина собирался украсть сразу 3 улья, в которых обитали пчелы.

Однако довести свое уголовно-противоправное намерение до конца фигурант не смог по причинам, не зависевшим от его воли – его покусал неожиданно рой пчел из улья, который вдруг перевернулся,

– говорится в сообщении.

Теперь злоумышленнику предстоит наказание.

Парень обратился в полицию, потому что "украли наркотики"

Неожиданный инцидент произошел в Днепре. Там парень подошел к экипажу роты тактико-оперативного реагирования и заявил о воровстве. В квартиру парня ворвались неизвестные. Они избили его и украли ценные вещи, в том числе наркотические вещества. Подозреваемые в краже уже задержаны. У них изъяли 8 слип-пакетов с веществом кристаллического происхождения, похожим на наркотическое.