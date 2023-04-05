До правоохоронців звернувся 70-річний чоловік. Він розповів, що невідомі намагалися викрасти відразу 3 вулики з території біля його дачного будинку. Водночас щось пішло не так, й вулики залишили.

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Правоохоронці встановили, що крадіжку збирався скоїти місцевий житель. Він підмовив свого 7-річного брата й вдерся на територію пасіки. Чоловік збирався вкрасти відразу 3 вулики, у яких мешкали бджоли.

Однак довести свій кримінально-протиправний намір до кінця фігурант не зміг з причин, що не залежали від його волі – його покусав рій бджіл з вулика, який несподівано перекинувся,

– мовиться у повідомленні.

Тепер зловмисника чекає покарання.

Хлопець звернувся до поліції, бо "вкрали наркотики"

Несподіваний інцидент стався у Дніпрі. Там хлопець підійшов до екіпажу роти тактико-оперативного реагування і заявив про крадіжку. У помешкання хлопця вдерлися невідомі. Вони побили його й вкрали цінні речі, зокрема наркотичні речовини. Підозрюваних у крадіжці вже затримали. У них вилучили 8 сліп-пакетів із речовиною кристалічного походження, схожою на наркотичну.