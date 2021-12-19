ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря в течение 10 лет, – Епифаний

Украинцы в следующие 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поддерживает празднование по юлианскому календарю.

Однако Епифаний отметил, что процесс должен состояться постепенно. По его словам, украинцев уже пытаются делить и по языку, и по религии.

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Епифаний говорит, что надо действовать мудро

Глава ПЦУ считает, что храмы 25-го будут пустыми, а 7 – полными. Это связано с традициями внутри. Епифаний добавил, что в этом году нет такой активной волны обсуждения празднования Рождества, как было в прошлом.

В прошедшие два года, было ли это искусственно создано, я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я действительно не против перехода,

– сказал митрополит.

Однако он подытожил: чтобы это произошло правильно, надо действовать мудро.

Почему Рождество празднуют в разные даты

25 декабря Рождество празднуют около 75% православных, все остальные – 7 января.

Две даты празднования существуют из-за различных календарей, по которым ведутся вычисления. На Западе – по григорианскому, а, например, в России, Грузии, Сербии и Украине по юлианскому календарю.

Правда, в последние годы ведут немало дискуссий о том, стоит ли праздновать Рождество в одну дату – 25 декабря.

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