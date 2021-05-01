Паски и яйца вместо алкоголя: в ПЦУ посоветовали, как собрать пасхальную корзину
В церкви на Пасху освящают паски, яйца и мясо. Ритуал соблюдают для получения благословения. Вместе с тем в ПЦУ предостерегают не освящать алкоголь или табак.
Источник:Православная Церковь Украины
ПЦУ посоветовала, что ставить в корзину нужно продукты, от которых воздерживались во время поста. Однако алкоголь и табак не входят в этот список.
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В ПЦУ объяснили, почему мы освящаем определенные продукты
Представители православной церкви объясняют, что верующие освящают паску, яйца и мясо для получения благословения разговеться – завершить пост. Таким образом, празднуя Христово Воскресение не только духовно, но и телесно.
Соответственно, благословляется на потребление и еда, которая была исключена из рациона на протяжении поста,
– говорят в церкви.
Священник во время окропления освященной водой читает три молитвы:
- на благословение хлеба (паски),
- мясных продуктов
- молочной пищи.
Почему нельзя святить табак и алкоголь
Церковь не приветствует освящение алкогольных напитков и табачных изделий.
"Употребление табака – это пагубная привычка, которая приводит к серьезной зависимости и греху, а потому освящать это нельзя" – говорят в ПЦУ.
Алкоголь не освящают, чтобы подчеркнуть наставление соблюдать умеренность в его потреблении. А еще из-за того, чтобы люди, склонные к пьянству, не искали оправдания собственной зависимости в церковном благословении.
Не стоит устраивать соревнование относительно того, у кого больше или дороже корзина, не стоит накладывать в нее полную гору продуктов, освящать какие-то экзотические продукты или "специальные" приборы для пасхальной трапезы,
– предостерегают в ПЦУ.
Краткие правила празднования Пасхи
- Правительство и Совет церквей решили, что на освящении пасхальных корзин нужно находиться в маске.
- Минздрав рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимал один человек из семьи.
- Также советует ограничить посещение служб пожилыми людьми и теми, кто имеет хронические заболевания.
- Глава Минздрава Максим Степанов призвал воздержаться от увеличения социальных контактов на Пасху.
- По возможности советуют отложить поездки к родным и друзьям.
- Украинцев просят избегать скоплений людей.
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