В церкви на Пасху освящают паски, яйца и мясо. Ритуал соблюдают для получения благословения. Вместе с тем в ПЦУ предостерегают не освящать алкоголь или табак.

ПЦУ посоветовала, что ставить в корзину нужно продукты, от которых воздерживались во время поста. Однако алкоголь и табак не входят в этот список.

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В ПЦУ объяснили, почему мы освящаем определенные продукты

Представители православной церкви объясняют, что верующие освящают паску, яйца и мясо для получения благословения разговеться – завершить пост. Таким образом, празднуя Христово Воскресение не только духовно, но и телесно.

Соответственно, благословляется на потребление и еда, которая была исключена из рациона на протяжении поста,

– говорят в церкви.

Священник во время окропления освященной водой читает три молитвы:

на благословение хлеба (паски),

мясных продуктов

молочной пищи.

Почему нельзя святить табак и алкоголь

Церковь не приветствует освящение алкогольных напитков и табачных изделий.

"Употребление табака – это пагубная привычка, которая приводит к серьезной зависимости и греху, а потому освящать это нельзя" – говорят в ПЦУ.

Алкоголь не освящают, чтобы подчеркнуть наставление соблюдать умеренность в его потреблении. А еще из-за того, чтобы люди, склонные к пьянству, не искали оправдания собственной зависимости в церковном благословении.

Не стоит устраивать соревнование относительно того, у кого больше или дороже корзина, не стоит накладывать в нее полную гору продуктов, освящать какие-то экзотические продукты или "специальные" приборы для пасхальной трапезы,

– предостерегают в ПЦУ.

Обратите внимание! В Православной Церкви говорят, что пасхальные корзины с паской – это символ любви к ближним. Если есть возможность – помогите одиноким бедным не остаться без праздничной трапезы, приобщившись к социальным инициативам, благотворительности, волонтерству.

Краткие правила празднования Пасхи

Правительство и Совет церквей решили, что на освящении пасхальных корзин нужно находиться в маске.

Минздрав рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимал один человек из семьи.

Также советует ограничить посещение служб пожилыми людьми и теми, кто имеет хронические заболевания.

Глава Минздрава Максим Степанов призвал воздержаться от увеличения социальных контактов на Пасху.

По возможности советуют отложить поездки к родным и друзьям.

Украинцев просят избегать скоплений людей.



Правила богослужений на Пасху / Инфографика 24 канала