Паски і яйця замість алкоголю: у ПЦУ порадили, як зібрати великодній кошик
У церкві на Великдень освячують паски, яйця та м'ясо. Ритуалу дотримуються для отримання благословення. Натомість у ПЦУ застерігають не освячувати алкоголь чи тютюн.
Джерело:Православна Церква України
ПЦУ порадила, що ставити в кошик потрібно продукти, від яких утримувались під час посту. Однак алкоголь та тютюн не входять у цей список.
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У ПЦУ пояснили, чому ми освячуємо певні продукти
Представники православної церкви пояснюють, що віряни освячують паски, яйця та м’ясо для отримання благословення розговітися – завершити піст. Таким чином, святкуючи Христове Воскресіння не лише духовно, але й тілесно.
Відповідно, благословляється на споживання та їжа, яка була виключена з раціону впродовж постування,
– кажуть в церкві.
Священник під час окроплення освяченою водою читає три молитви:
- на благословення хліба (пасок),
- м’ясних продуктів
- молочної поживи.
Чому не можна святити тютюн та алкоголь
Церква не вітає освячення алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
"Вживання тютюну – це згубна звичка, яка призводить до серйозної залежності й гріха, а тому освячувати це не можна" – кажуть в ПЦУ.
Алкоголь не освячують, щоб підкреслити настанову дотримуватися помірності у його споживанні. А ще через те, щоби люди, схильні до пияцтва, не шукали виправдання власної залежності в церковному благословенні.
Не варто влаштовувати змагання щодо того, у кого більший чи дорожчий кошик, не варто накладати у нього повну гору харчів, освячувати якісь екзотичні продукти чи "спеціальні" прилади для пасхальної трапези,
– застерігають в ПЦУ.
Короткі правила святкування Великодня
- Урад та Рада церков вирішили, що на освяченні великодніх кошиків потрібно перебувати в масці.
- МОЗ рекомендує, щоб участь в обрядах та богослужіннях брала одна людина зі сім'ї.
- Також радить обмежити відвідування служб людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання.
- Очільник МОЗ Максим Степанов закликав утриматися від збільшення соціальних контактів на Великдень.
- За можливості радять відкласти поїздки до рідних та друзів.
- Українців просять уникати скупчень людей.
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