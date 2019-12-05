ПЦУ дала Филарету пожизненные права и привилегии

Православная церковь Украины утвердила для патриарха Филарета пожизненные привилегии. Для него создают религиозную организацию в форме миссии, предоставляют жилье и возможность до конца жизни служить литургии во Владимирском соборе Киева.

Такое решение принял Синод ПЦУ 5 декабря, сообщает пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря.

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Заседание Синода было посвящено положению Филарета и обеспечению условий его жизни в связи с ликвидацией Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Синод принял следующие решения:

За заслуги партиарха перед церковью создать для него религиозную организацию в форме миссии, которая войдет в состав Православной Церкви Украины. Он может до конца жизни проживать и использовать для своей деятельности комплекса зданий в Киеве по улице Пушкинской, 36. Ему предоставили пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе в Киеве. Патриарха будут до конца жизни содержать материально и финансировать его новообразованную религиозную организацию. Средства для этого будут брать из добровольных пожертвований и за счет отчислений из Владимирского собора.

Также в ПЦУ отметили, что заявления Филарета о "выбрасывании его на улицу" – ложные и манипулятивные.

Неоднократно распространяемые мысли, якобы Православная Церковь Украины "желает выбросить Патриарха Филарета на улицу" – не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и в общественности,

– подытожили в ПЦУ.

Что известно о конфликте с Филаретом в ПЦУ?

Патриарх Филарет неоднократно высказывал несогласие с уставами ПЦУ, обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Он утверждает, что на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний только будет представлять церковь за рубежом.



20 июня 2019 года патриарх провел так называемый "Собор УПЦ КП". Там он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Более того – участники собрания отвергли Томос. По их словам, документ ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.



Синод ПЦУ, который собрался в ответ на "собор Филарета", лишил почетного патриарха его права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом". Но ПЦУ исключили нескольких священнослужителей, которые присутствовали на этом "соборе" Филарета.



11 ноября Шестой апелляционный суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.



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