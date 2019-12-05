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      ПЦУ надала Філарету пожиттєві права та привілеї

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      Філарет отримав пожиттєві привілеї від ПЦУ / 112.ua

      Православна церква України затвердила для патріарха Філарета пожиттєві привілеї. Для нього створюють релігійну організацію у формі місії, надають житло і можливість до кінця життя правити літургії у Володимирському соборі Києва.

      Таке рішення прийняв Синод ПЦУ 5 грудня, повідомляє речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря.

      Цікаво прочитати: Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві

      Засідання Синоду було присвячене становищу Філарета і забезпеченню умов його життя у зв'язку з ліквідацією Української православної церкви Київського патріархату.

      Синод ухвалив такі рішення щодо Філарета:

      1. За заслуги партіарха перед церквою утворити для нього релігійну організацію у формі місії, що ввійде у склад Православної Церкви України.
      2. Він може до кінця життя проживати і використувати для своєї діяльності комплекс будівель у Києві по вулиці Пушкінській, 36.
      3. Йому надали пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі в Києві.
      4. Патріарха будуть до кінця життя утримувати матеріально і фінансувати його новостворену релігійну організацію. Кошти для цього братимуть з добровільних пожертв та за рахунок відрахувань з Володимирського собору.

      Також у ПЦУ наголосили, що заяви Філарета про "викидання його на вулицю" – неправдиві і маніпулятивні.

      Неодноразово поширювані думки, нібито Православна Церква України "бажає викинути Патріарха Філарета на вулицю" – не відповідають дійсності та безпідставно провокують непорозуміння серед віруючих та у громадськості,
      – підсумували у ПЦУ.

       

       

      Що відомо про конфлікт з Філаретом у ПЦУ?Патріарх Філарет неодноразово висловлював незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

      20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на "собор Філарета", позбавив почесного патріарха його права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому". Але з ПЦУ виключили кількох священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.

      11 листопада Шостий апеляційний суд Києва дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Релігія Конфлікт у ПЦУ Православна церква України Філарет
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