ПЦУ показала видео голосования, на котором ликвидировали Киевский патриархат

Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видео собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В комментарии под записью указано, что это аудио и видео, которые опровергают утверждение, что "такого Собора не было".

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На поместном соборе было озвучено предложение проголосовать за прекращение деятельности УПЦ КП путем объединения и присоединения к новой ПЦУ.

Лично патриарх Филарет на это сказал: "Ну, давайте".

Тогда все участники мероприятия подняли руки в знак согласия, кроме одного священнослужителя. Он заявил, что против ликвидации церкви, потому что не верит тогдашнему президенту Петру Порошенко. После этого Филарет собственноручно поставил подпись под проголосованным документом.

Смотрите видео голосования за ликвидацию УПЦ КП:

Почему ПЦУ решила опубликовать это видео?Очевидно, все из-за конфликта, который разжигает почетный патриарх Филарет. Он лично поставил подпись под документом, который ликвидировал УПЦ КП ради создания ПЦУ, а теперь утверждает, что Киевский патриархат на самом деле в дальнейшем существует. По словам Филарета, сегодня в ПЦУ происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".



Также Филарет заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него. Патриарх добавил, что не собирается выполнять три запрета Томоса:



- Перехода зарубежных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата.

- Отказа от запрета варить миро (миро теперь поставляется из Константинополя, и это – символ подчинения).

- Отказа от решения конфликтных ситуаций внутреннего характера исключительно по согласованию с Вселенским патриархатом.