Епископ ПЦУ рассказал о новых "бунтарских" планах Филарета

Один из епископов Православной церкви Украины рассказал, что почетный патриарх Филарет созывает киевских священников "для принятия присяги на верность УПЦ КП".

С такими рассказами епископу ПЦУ Адриану (Кулику) звонят священники которые до сих пор формально находятся под руководством теперь почетного патриарха ПЦУ Филарета, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Так, бывший Киевский митрополит якобы созывает всех священников Киева "к себе, на Пушкинскую, 36, в понедельник на 11 часов".

Он будет требовать (шантаж/запугивание/угрозы) от нас чтобы мы подписали присягу на верность УПЦ КП и ему персонально как патриарху КП. Что нам делать?,

– процитировал епископ ПЦУ слова других священнослужителей.

Адриан Кулик также добавил, что Филарет уже "отделился от ПЦУ". Епископ призвал священников принимать решения самостоятельно или "идти за компанию с профессиональным "раскольником и бунтарем".

"Каждый из нас должен определиться, что для нас главное. УПЦ/ПЦУ и ее благо или амбиции одного архиерея, который не справился со своим пороком гордыни и властолюбия", – подчеркнул епископ ПЦУ.

Что известно про конфликт в ПЦУ между Епифанием и Филаретом?Нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".



Патриарх добавил, что на Соборе якобы достигли договоренности о том, что будет руководить новосозданной церковью в Украине он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, будто "он – предстоятель, а я – никто".



Также Филарет заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него.

Филарет заявил, что не собирается выполнять три запрета Томоса:

- Переход зарубежных приходов бывшей УПЦ Киевского патриархата в состав Вселенского патриархата.

- Отказ от запрета варить миро (миро теперь поставляется из Константинополя, и это – символ подчинения).

- Отказа от решения конфликтных ситуаций внутреннего характера исключительно по согласованию с Вселенским патриархатом.

Зато предстоятель Православной церкви Украины Епифаний издал указ, по которому документы митрополита Филарета от имени Киевского патриархата считаются недействительными.