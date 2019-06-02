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      Епископ ПЦУ рассказал о новых "бунтарских" планах Филарета

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      Один из епископов ПЦУ обвинил Филарета в "бунтарстве"
      Один из епископов ПЦУ обвинил Филарета в "бунтарстве" / Фейсбук Патриарха Филарета

      Один из епископов Православной церкви Украины рассказал, что почетный патриарх Филарет созывает киевских священников "для принятия присяги на верность УПЦ КП".

      С такими рассказами епископу ПЦУ Адриану (Кулику) звонят священники которые до сих пор формально находятся под руководством теперь почетного патриарха ПЦУ Филарета, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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      Так, бывший Киевский митрополит якобы созывает всех священников Киева "к себе, на Пушкинскую, 36, в понедельник на 11 часов".

      Он будет требовать (шантаж/запугивание/угрозы) от нас чтобы мы подписали присягу на верность УПЦ КП и ему персонально как патриарху КП. Что нам делать?,
      – процитировал епископ ПЦУ слова других священнослужителей.

      Адриан Кулик также добавил, что Филарет уже "отделился от ПЦУ". Епископ призвал священников принимать решения самостоятельно или "идти за компанию с профессиональным "раскольником и бунтарем".

      "Каждый из нас должен определиться, что для нас главное. УПЦ/ПЦУ и ее благо или амбиции одного архиерея, который не справился со своим пороком гордыни и властолюбия", – подчеркнул епископ ПЦУ.

      Что известно про конфликт в ПЦУ между Епифанием и Филаретом?Нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".

      Патриарх добавил, что на Соборе якобы достигли договоренности о том, что будет руководить новосозданной церковью в Украине он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, будто "он – предстоятель, а я – никто".

      Также Филарет заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него.

      Филарет заявил, что не собирается выполнять три запрета Томоса:

      - Переход зарубежных приходов бывшей УПЦ Киевского патриархата в состав Вселенского патриархата.
      - Отказ от запрета варить миро (миро теперь поставляется из Константинополя, и это – символ подчинения).
      - Отказа от решения конфликтных ситуаций внутреннего характера исключительно по согласованию с Вселенским патриархатом.

      Зато предстоятель Православной церкви Украины Епифаний издал указ, по которому документы митрополита Филарета от имени Киевского патриархата считаются недействительными.

      КАК РАЗВИВАЕТСЯ КОНФЛИКТ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ УКРАИНЫ​
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      Теги: Новости Украины Религия Филарет Конфликт в ПЦУ Православная церковь Украины Новости политики
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