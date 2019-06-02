Єпископ ПЦУ розповів про нові "бунтарські" плани Філарета

Один з єпископів Православної церкви України розповів, що почесний патріарх Філарет скликає київських священиків "для складання присяги на вірність УПЦ КП".

Із такими розповідями до єпископа ПЦУ Адріана (Кулика) телефонують священики які досі формально перебувають під керівництвом тепер почесного патріарха ПЦУ Філарета, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Так, колишній Київський митрополит нібито скликає усіх священиків Києва "до себе, на Пушкінську, 36, у понеділок на 11 годину".

Він буде вимагати (шантаж/залякування/погрози) від нас щоб ми підписали присягу на вірність УПЦ КП і йому персонально як патріарху КП. Що нам робити?,

– процитував єпископ ПЦУ слова інших священнослужителів.

Адріан Кулик також додав, що Філарет вже "відділився від ПЦУ". Єпископ закликав священиків приймати рішення самостійно або "йти за компанію з професійним "розкольником і бунтарем".

"Кожен з нас має визначитись, що для нас головне. УПЦ/ПЦУ і її благо чи амбіції одного архієрея, який не справився зі своїм пороком гордині і владолюбства", – наголосив єпископ ПЦУ.

Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".



Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.

Філарет заявив, що не збираєтья виконувати три заборони Томосу:



- Переходу закордонних парафій колишньої УПЦ Київського патріархату до складу Вселенського патріархату.

- Відмови від заборони варити миро (миро тепер постачається з Константинополя, і це – символ підпорядкування).

- Відмови від вирішення конфліктних ситуацій внутрішнього характеру виключно за погодженням із Вселенським патріархатом.

Натомість предстоятель Православної церкви України Епіфаній видав указ, за яким документи митрополита Філарета від імені Київського патріархату вважаються недійсними.