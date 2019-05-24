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      Православна церква України підтримує предстоятеля Епіфанія, – Синод

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      Православна церква України висловила підтримку митрополиту Епіфанію
      Православна церква України висловила підтримку митрополиту Епіфанію / pomisna.info

      Учасники Священного Синоду Православної церкви України підтримали предстоятеля церкви митрополита Епіфанія та закликають зберігати внутрішню єдність. Проти виступив лише патріарх Філарет.

      Про це повідомили у Правосланій церкві за підсумками Священного Синоду.

      Читайте також: Розкол ПЦУ та "живий" Київський патріархат: що означають заяви Філарета

      Православна церква України зберігає внутрішню єдність та закликає єпископат, духовенство і вірних усі питання, які виникають, обговорювати та вирішувати, уникаючи розпалення ворожнечі, протистоянь та розділення. Синод також висловив повну підтримку предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію, митрополиту Київському і всієї України,
      – йдеться у заяві за підсумками засідання.

      Учасники Синоду підтвердили, що ПЦУ у своїй діяльності буде чітко виконувати статут і Томос. 

      Також, глава ПЦУ заявив, що Українська церква і надалі отримуватиме миро від Константинопольського патріархату.

      "Якщо ми проаналізуємо останні п'ять Томосів, які надавалися іншим помісним православним церквам, то у всіх Томосах був прописаний пункт, що церква не має права самостійно готувати миро. А через миро, через отримання мира відбувається духовний зв'язок із Матір'ю-Церквою. І це взагалі не є проблемою, що Матір-Церква Константинопольська і далі надаватиме миро", - наголосив митрополит.

      За його словами, ці пункти Томосу про автокефалію церкви не суперечать її незалежності. Тому, Епіфаній закликав не порівнювати Єдину православну церкву з Російською православною церквою.

      Зауважимо, напередодні про відмову від мира Вселенського патірархату заявив патріарх Філарет. Загалом він озвучив три заборони Томосу, які не збирається виконувати:

      1. Відмови від заборони варити миро (миро тепер постачається з Константинополя, і це – символ підпорядкування).
      2. Відмови від вирішення конфліктних ситуацій внутрішнього характеру виключно за погодженням із Вселенським патріархатом.
      3. Переходу закордонних парафій колишньої УПЦ Київського патріархату до складу Вселенського патріархату.

      Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.

      Під час Священного Собору 24 травня священослужителі намагалися переконати Філарета у тому, що Київський патріархат більше неіснує в Україні, але "він, на жаль, залишився на своєму".

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      Теги: Новини України Релігія Новини політики Православна церква України Епіфаній Конфлікт у ПЦУ Філарет Вселенський патріархат Томос
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