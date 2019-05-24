Православна церква України підтримує предстоятеля Епіфанія, – Синод

Учасники Священного Синоду Православної церкви України підтримали предстоятеля церкви митрополита Епіфанія та закликають зберігати внутрішню єдність. Проти виступив лише патріарх Філарет.

Про це повідомили у Правосланій церкві за підсумками Священного Синоду.

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Православна церква України зберігає внутрішню єдність та закликає єпископат, духовенство і вірних усі питання, які виникають, обговорювати та вирішувати, уникаючи розпалення ворожнечі, протистоянь та розділення. Синод також висловив повну підтримку предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію, митрополиту Київському і всієї України,

– йдеться у заяві за підсумками засідання.

Учасники Синоду підтвердили, що ПЦУ у своїй діяльності буде чітко виконувати статут і Томос.

Також, глава ПЦУ заявив, що Українська церква і надалі отримуватиме миро від Константинопольського патріархату.

"Якщо ми проаналізуємо останні п'ять Томосів, які надавалися іншим помісним православним церквам, то у всіх Томосах був прописаний пункт, що церква не має права самостійно готувати миро. А через миро, через отримання мира відбувається духовний зв'язок із Матір'ю-Церквою. І це взагалі не є проблемою, що Матір-Церква Константинопольська і далі надаватиме миро", - наголосив митрополит.

За його словами, ці пункти Томосу про автокефалію церкви не суперечать її незалежності. Тому, Епіфаній закликав не порівнювати Єдину православну церкву з Російською православною церквою.

Зауважимо, напередодні про відмову від мира Вселенського патірархату заявив патріарх Філарет. Загалом він озвучив три заборони Томосу, які не збирається виконувати:

Відмови від заборони варити миро (миро тепер постачається з Константинополя, і це – символ підпорядкування). Відмови від вирішення конфліктних ситуацій внутрішнього характеру виключно за погодженням із Вселенським патріархатом. Переходу закордонних парафій колишньої УПЦ Київського патріархату до складу Вселенського патріархату.

Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".



Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього.



Під час Священного Собору 24 травня священослужителі намагалися переконати Філарета у тому, що Київський патріархат більше неіснує в Україні, але "він, на жаль, залишився на своєму".