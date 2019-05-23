Скандал в ПЦУ: Філарет назвав умови Томосу, які не збирається виконувати

Три умови Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархатом для Православної церкви України, виконувати ніяк не можна. Адже продовжує точитися боротьба за знищення Київського патріархату як такого.

До того ж, "Томос ставить церкву майже в таку ж залежність від Константинополя, як та, в якій перебуває УПЦ МП від Москви". Про це почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив у інтерв'ю телеканалу "Настоящее время".

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Філарет заявив, що не виконуватиме умов Томосу щодо:

• Переходу закордонних парафій колишньої УПЦ Київського патріархату до складу Вселенського патріархату.

• Відмови від заборони варити миро (миро тепер постачається з Константинополя, і це – символ підпорядкування).

• Відмови від вирішення конфліктних ситуацій внутрішнього характеру виключно за погодженням із Вселенським патріархатом.

Ці пункти відбирають у нас права автокефальної церкви. За назвою ми автокефальна, а насправді – залежна від Константинопольського патріархату церква. Ми не відмовляємося від Томосу. Але й не виконуватимемо цих трьох умов, записаних в Томосі,

– наголосив Філарет.

І пояснив, наприклад, пункт про миро: "Якщо ми миро маємо отримувати з Константинополя, значить – ми залежні".

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ, указ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію – частині материнської церкви. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою. Українська церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха 6 січня 2019 року.





Томос про автокефалію Православної церкви України

Філарет також заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього: "Ми на Соборі не знали його зміст. Дізналися вже після об'єднання. Якби ми знали зміст цього Томосу, то не погодилися б на такий Томос".

Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



За словами Філарета, на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося.



Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".