Скандал в ПЦУ: Филарет назвал условия Томоса, которые не собирается выполнять

Три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом для Православной церкви Украины, выполнять никак нельзя. Ведь продолжает вестись борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового.

К тому же, "Томос ставит церковь почти в такую ​​же зависимость от Константинополя, как та, в которой находится УПЦ МП от Москвы". Об этом почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил в интервью телеканалу "Настоящее время".

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Филарет заявил, что не будет выполнять условия Томоса по:

• Перехода иностранных приходов бывшей УПЦ Киевского патриархата в состав Вселенского патриархата.

• Отказ от запрета варить миро (миро теперь поставляется из Константинополя, и это – символ подчинения).

• Отказ от решения конфликтных ситуаций внутреннего характера исключительно по согласованию с Вселенским патриархатом.

Эти пункты отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы автокефальная, а на самом деле – зависимая от Константинопольского патриархата церковь. Мы не отказываемся от Томоса. Но и не будем выполнять этих трех условий, записанных в Томосе,

– отметил Филарет.

И объяснил, например, пункт про миро: "Если мы миро должны получать из Константинополя, значит – мы зависимы".

Что такое Томос?Это уникальный церковный документ, указ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию – части материнской церкви. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства. Украинская церковь получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха 6 января 2019 года.





Томос про автокефалию Православной церкви Украины

Филарет также заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него: "Мы на Соборе не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого Томосу, то ни согласились бы на такой Томос".

Что известно о конфликте в ПЦУ между Епифанием и Филаретом?

Бывший глава УПЦ КП и нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".



По словам Филарета, на Соборе вроде бы достигли договоренности о том, что руководить новосозданной церковью в Украине будет он, а за рубежом ее представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло.



Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, как будто "он – предстоятель, а я – никто".