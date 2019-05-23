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      Скандал в ПЦУ: Филарет назвал условия Томоса, которые не собирается выполнять

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      Почетный патриарх Филарет говорит, что содержания Томоса не знал
      Почетный патриарх Филарет говорит, что содержания Томоса не знал / AP

      Три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом для Православной церкви Украины, выполнять никак нельзя. Ведь продолжает вестись борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового.

      К тому же, "Томос ставит церковь почти в такую ​​же зависимость от Константинополя, как та, в которой находится УПЦ МП от Москвы". Об этом почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил в интервью телеканалу "Настоящее время".

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      Филарет заявил, что не будет выполнять условия Томоса по:

      • Перехода иностранных приходов бывшей УПЦ Киевского патриархата в состав Вселенского патриархата.
      • Отказ от запрета варить миро (миро теперь поставляется из Константинополя, и это – символ подчинения).
      • Отказ от решения конфликтных ситуаций внутреннего характера исключительно по согласованию с Вселенским патриархатом.

      Эти пункты отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы автокефальная, а на самом деле – зависимая от Константинопольского патриархата церковь. Мы не отказываемся от Томоса. Но и не будем выполнять этих трех условий, записанных в Томосе,
      – отметил Филарет.

      И объяснил, например, пункт про миро: "Если мы миро должны получать из Константинополя, значит – мы зависимы".

      Что такое Томос?Это уникальный церковный документ, указ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию – части материнской церкви. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства. Украинская церковь получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха 6 января 2019 года.

      Томос
      Томос про автокефалию Православной церкви Украины

      Филарет также заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него: "Мы на Соборе не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого Томосу, то ни согласились бы на такой Томос".

      Что известно о конфликте в ПЦУ между Епифанием и Филаретом?
      Бывший глава УПЦ КП и нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".

      По словам Филарета, на Соборе вроде бы достигли договоренности о том, что руководить новосозданной церковью в Украине будет он, а за рубежом ее представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло.

      Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, как будто "он – предстоятель, а я – никто".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Филарет Православная церковь Украины Религия Вселенський патриархат Томос
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