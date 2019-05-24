15:36
24 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покидает Россию. В РФ задержали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:29, 23 мая
      Вести.UA: Юрий Луценко меняет профессию. Зеленский собирает единомышленников
      Вєсті.UA
      21:50, 23 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Православная церковь Украины поддерживает предстоятеля Епифания, – Синод

      55 Читати новину українською
      Православная церковь Украины выразила поддержку митрополиту Епифанию
      Православная церковь Украины выразила поддержку митрополиту Епифанию / pomisna.info

      Участники Священного Синода Православной церкви Украины поддержали предстоятеля церкви митрополита Епифания и призывают сохранять внутреннее единство. Против выступил только патриарх Филарет.

      "Православная церковь Украины сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигания вражды, противостояния и разделения. Синод также выразил полную поддержку предстоятелю, Блаженнейшему Епифанию, митрополиту Киевскому и всея Украины", – говорится в заявлении по итогам заседания.

      Новость дополняется...

      blog_ava
      Экс-жена Потапа Ирина Горовая рассказала, что они с ним "дико близкие люди"
      сегодня
      1826
      Теги: Епифаний Новости политики Православная церковь Украины Религия Новости Украины Конфликт в ПЦУ Филарет Вселенський патриархат Томос
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      сегодня , 15:00 Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      Ольга Черненко 1060
      Строят меньше, без разрешений и по почти киевским ценам: что сейчас с рынком недвижимости Одессы
      сегодня , 13:01 Строят меньше, без разрешений и по почти киевским ценам: что сейчас с рынком недвижимости Одессы
      73
      Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      сегодня , 12:39 Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      Світлана Попова 354
      Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      сегодня , 12:13 Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      Сергій Фурса 1964
      Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
      сегодня , 10:12 Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
      Ірина Полицька 401
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук