Православная церковь Украины поддерживает предстоятеля Епифания, – Синод
Участники Священного Синода Православной церкви Украины поддержали предстоятеля церкви митрополита Епифания и призывают сохранять внутреннее единство. Против выступил только патриарх Филарет.
"Православная церковь Украины сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигания вражды, противостояния и разделения. Синод также выразил полную поддержку предстоятелю, Блаженнейшему Епифанию, митрополиту Киевскому и всея Украины", – говорится в заявлении по итогам заседания.
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