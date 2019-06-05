ПЦУ показала відео голосування, на якому ліквідували Київський патріархат

Православна церква України опублікувала фрагмент відео собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.

У коментарі під записом вказано, що це аудіо та відео, які спростовують твердження, що "такого Собору не було".

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На помісному соборі була озвучена пропозиція проголосувати за припинення діяльності УПЦ КП шляхом об'єднання та приєднання до нової ПЦУ.

Особисто патріарх Філарет на це сказав: "Ну, давайте".

Тоді всі учасники заходу підняли руки на знак згоди, окрім одного священнослужителя. Він заявив, що проти ліквідації церкви, бо не вірить тодішньому президентові Петрові Порошенку. Після цього Філарет власноруч поставив підпис під проголосованим документом.

Дивіться відео голосування за ліквідацію УПЦ КП:

Чому ПЦУ вирішила опублікувати це відео? Очевидно, усе через конфлікт, який розпалює почесний патріарх Філарет. Він особисто поставив підпис під документом, який ліквідував УПЦ КП задля створення ПЦУ, а тепер стверджує, що Київський патріархат насправді надалі існує. За словами Філарета, сьогодні в ПЦУ відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збирається виконувати три заборони Томосу:



- Переходу закордонних парафій колишньої УПЦ КП до складу Вселенського патріархату.

- Відмови від заборони варити миро (миро тепер постачається з Константинополя, і це – символ підпорядкування).

- Відмови від вирішення конфліктних ситуацій внутрішнього характеру виключно за погодженням із Вселенським патріархатом.