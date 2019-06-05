01:13
5 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін летить в космос. Месники та російське кіно
      Вєсті Кремля
      00:07, сьогодні
      Вєсті.UA: За що Мосійчук відлупцював Ляшка. "Геніальні" ідеї Гени Кернеса
      Вєсті.UA
      20:56, 4 червня
      Гроші дорожчі за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      ПЦУ показала відео голосування, на якому ліквідували Київський патріархат

      173 Читать новость на русском
      ПЦУ опублікувала відеодоказ, що Філарет сам підписав документ про ліквідацію УПЦ КП
      ПЦУ опублікувала відеодоказ, що Філарет сам підписав документ про ліквідацію УПЦ КП / Кадр з відео

      Православна церква України опублікувала фрагмент відео собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.

      У коментарі під записом вказано, що це аудіо та відео, які спростовують твердження, що "такого Собору не було".

      Читайте також: Єпископ ПЦУ розповів про нові "бунтарські" плани Філарета

      На помісному соборі була озвучена пропозиція проголосувати за припинення діяльності УПЦ КП шляхом об'єднання та приєднання до нової ПЦУ.

      Особисто патріарх Філарет на це сказав: "Ну, давайте".

      Тоді всі учасники заходу підняли руки на знак згоди, окрім одного священнослужителя. Він заявив, що проти ліквідації церкви, бо не вірить тодішньому президентові Петрові Порошенку. Після цього Філарет власноруч поставив підпис під проголосованим документом.

      Дивіться відео голосування за ліквідацію УПЦ КП:

      Чому ПЦУ вирішила опублікувати це відео? Очевидно, усе через конфлікт, який розпалює почесний патріарх Філарет. Він особисто поставив підпис під документом, який ліквідував УПЦ КП задля створення ПЦУ, а тепер стверджує, що Київський патріархат насправді надалі існує. За словами Філарета, сьогодні в ПЦУ відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збирається виконувати три заборони Томосу:

      - Переходу закордонних парафій колишньої УПЦ КП до складу Вселенського патріархату.
      - Відмови від заборони варити миро (миро тепер постачається з Константинополя, і це – символ підпорядкування).
      - Відмови від вирішення конфліктних ситуацій внутрішнього характеру виключно за погодженням із Вселенським патріархатом.

      blog_ava
      Зірки "Беверлі Хіллз, 90210" в купальниках похизувались пікантними формами: фото
      4 червня
      5412
      Теги: Новини України Православна церква України Релігія УПЦ КП Філарет
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      4 червня , 23:40 Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 21793
      Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
      4 червня , 22:00 Україна може втратити інші території через другу військову кампанію Росії
      Семен Кабакаєв 2481
      Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація
      4 червня , 20:02 Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація
      Ірина Поліщук 2086
      Чому українці вимагали відставки Авакова та чи піде він цього разу
      4 червня , 19:01 Чому українці вимагали відставки Авакова та чи піде він цього разу
      Світлана Попова 958
      Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: текст виступу президента
      4 червня , 18:08 Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: текст виступу президента
      6852
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук