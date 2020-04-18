ПЦУ принимает онлайн записки за здоровье и упокой

Православная церковь Украины организовала подачу записок за здоровье и за упокой в режиме онлайн. Все молитвы по поданным записям обещают совершить на Пасху.

Записки за здоровье и упокой можно подать до 22:00 18 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ на своей странице в фейсбуке.

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Для этого необходимо заполнить специальную форму.

Онлайн-записки сегодня будут зачитываться в Пасхальную ночь – во время особого торжественного богослужения, когда мы, каждый в своем доме, едиными устами произнесем: "Христос Воскрес! Воистину Воскрес",

– пояснили в ПЦУ.

В Православной церкви Украины обратились к верующим с просьбой на Пасху сидеть дома и приобщаться к богослужениям через видеотрансляции. Освящение пасхальных корзин будет возможно с помощью прямых трансляций молитвы для их благословения.



Как освятить пасхальную корзину? / Инфографика 24 канала