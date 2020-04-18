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      ПЦУ приймає онлайн записки за здоров'я та упокій

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      Записки до ПЦУ за здоров'я та упокій можна подати онлайн до вечора 18 квітня / Good House

      Православна церква України організувала подачу записок за здоров'я та за упокій в режимі онлайн. Усі молитви за поданими записами обіцяють звершити на Великдень.

      Записки за здоров'я та упокій можна подати до 22:00 18 квітня. Про це повідомила пресслужба ПЦУ на своїй сторінці у фейсбуці.

      До теми Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитися

      Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.

      Онлайн-записки сьогодні зачитуватимуться у Пасхальну ніч – під час особливого урочистого богослужіння, коли ми, кожен у своїй домівці, єдиними вустами промовимо: "Христос Воскрес! Воістину Воскрес",
      – пояснили у ПЦУ.

      У Православній церкві України також звернулись до вірян з проханням на Великдень залишатись вдома і долучатись до богослужінь через відеотрансляції. Освячення пасхальних кошиків буде можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення.


      Як освятити пасхальний кошик? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Релігія Новини України Карантин в Україні 2020 Великдень Православна церква України
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