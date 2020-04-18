ПЦУ приймає онлайн записки за здоров'я та упокій
Православна церква України організувала подачу записок за здоров'я та за упокій в режимі онлайн. Усі молитви за поданими записами обіцяють звершити на Великдень.
Записки за здоров'я та упокій можна подати до 22:00 18 квітня. Про це повідомила пресслужба ПЦУ на своїй сторінці у фейсбуці.
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Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.
Онлайн-записки сьогодні зачитуватимуться у Пасхальну ніч – під час особливого урочистого богослужіння, коли ми, кожен у своїй домівці, єдиними вустами промовимо: "Христос Воскрес! Воістину Воскрес",
– пояснили у ПЦУ.
У Православній церкві України також звернулись до вірян з проханням на Великдень залишатись вдома і долучатись до богослужінь через відеотрансляції. Освячення пасхальних кошиків буде можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення.
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