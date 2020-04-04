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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПЦУ решила не прекращать богослужения на время карантина

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      ПЦУ не припиняє богослужіння на час карантину / ukrinform.ua

      Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не больше 10 человек.

      Как сообщили в фейсбуке ПЦУ, 4 апреля состоялась видеоконференция между Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций и руководителем Нацполиции Игорем Клименко.

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      Во время совещания Клименко сообщил, что не запрещается проведение богослужений в храмах с соблюдением санитарных карантинных норм и участием не более 10 человек. Вместе с тем в постановлении Кабинета Министров Украины говорится о запрете массовых и религиозных мероприятий.

      В ПЦУ отметили, что будут ждать разъяснений и указаний о порядке выполнения карантинных ограничений, так как сейчас есть существенная разница в их трактовке.

      Оснований для запрета проведения богослужений с участием не больше 10 человек нет,
      – заявили на сайте ПЦУ.

      Кроме того, Киевская митрополия и дальше будет проводить диалог с органами власти относительно выполнения карантинных ограничений способом, который не предусматривает полное прекращение богослужений.

      Заметим, что ранее синод ПЦУ разрешил проводить богослужения без присутствия прихожан. Решение приняли из-за угрозы распространения коронавируса в Украине.

      Карантин в Украине: главное

      • По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили 1096 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек умерли, 23 – выздоровели.
      • 12 марта правительство ввело карантин в Украине. Сначала он должен был продолжаться до 3 апреля, однако впоследствии карантин продлили до 24 апреля.
      • За нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине предусмотрены штрафы от 17 до 51 тысячи гривен или до 3 лет лишения свободы на срок.
      • Не работают торговые центры, кафе и рестораны, словом, все, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.

      Нові карантинні обмеження
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Религия Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Штрафы Православная церковь Украины
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