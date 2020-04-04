ПЦУ решила не прекращать богослужения на время карантина

Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не больше 10 человек.

Как сообщили в фейсбуке ПЦУ, 4 апреля состоялась видеоконференция между Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций и руководителем Нацполиции Игорем Клименко.

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Во время совещания Клименко сообщил, что не запрещается проведение богослужений в храмах с соблюдением санитарных карантинных норм и участием не более 10 человек. Вместе с тем в постановлении Кабинета Министров Украины говорится о запрете массовых и религиозных мероприятий.

В ПЦУ отметили, что будут ждать разъяснений и указаний о порядке выполнения карантинных ограничений, так как сейчас есть существенная разница в их трактовке.

Оснований для запрета проведения богослужений с участием не больше 10 человек нет,

– заявили на сайте ПЦУ.

Кроме того, Киевская митрополия и дальше будет проводить диалог с органами власти относительно выполнения карантинных ограничений способом, который не предусматривает полное прекращение богослужений.

Заметим, что ранее синод ПЦУ разрешил проводить богослужения без присутствия прихожан. Решение приняли из-за угрозы распространения коронавируса в Украине.

Карантин в Украине: главное

По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили 1096 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек умерли, 23 – выздоровели.

12 марта правительство ввело карантин в Украине. Сначала он должен был продолжаться до 3 апреля, однако впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

За нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине предусмотрены штрафы от 17 до 51 тысячи гривен или до 3 лет лишения свободы на срок.

Не работают торговые центры, кафе и рестораны, словом, все, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала