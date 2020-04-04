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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      ПЦУ вирішила не припиняти богослужіння на час карантину

      - Читать новость на русском
      ПЦУ не припиняє богослужіння на час карантину / ukrinform.ua

      Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Попри це Православна церква України не бачить підстав для заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.

      Як повідомили у фейсбуці ПЦУ, 4 квітня відбулася відеоконференція між Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій та керівником Нацполіції Ігорем Клименком.

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      Під час наради Клименко повідомив, що не забороняється проведення богослужінь у храмах з дотриманням санітарних карантинних норм та участю не більше 10 осіб. Водночас у постанові Кабінету Міністрів України мовиться про заборону масових та релігійних заходів.

      У ПЦУ зазначили, що чекатимуть роз'яснення та вказівки щодо порядку виконання карантинних обмежень, адже зараз є істотна різниця у їхньому трактуванні.

      Підстав для загальної заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб немає,
      – заявили на сайті ПЦУ.

      Крім того, Київська митрополія і надалі проводитиме діалог з органами влади щодо виконання карантинних обмежень у спосіб, який не передбачатиме повного припинення богослужінь.

      Зауважимо, що раніше синод ПЦУ дозволив проводити богослужіння без присутності парафіян. Рішення прийняли через загрозу поширення коронавірусу в Україні.

      Карантин в Україні: головне

      • Станом на 4 квітня в Україні підтвердили 1096 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей померли, 23 – одужали.
      • 12 березня уряд запровадив карантин в Україні. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом карантин продовжили до 24 квітня.
      • За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні передбачені штрафи від 17 до 51 тисячі гривень або ж до 3 років позбавлення волі на строк.
      • Не працюють торгові центри, кафе та ресторани, словом, все, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС.

      Нові карантинні обмеження
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Релігія Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Штрафи Православна церква України
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