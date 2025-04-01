Кабмин утвердил новые правила дорожного движения для мотоциклов и мопедов

На заседании 1 апреля Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения. Отныне мотоциклам и мопедам разрешено двигаться по полосам общественного транспорта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Что известно об изменениях ПДД для мотоциклов и мопедов

Так, Кабмин предоставил право мопедам и мотоциклам (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) двигаться по полосе для движения общественного транспорта попутно общему потоку транспортных средств.

По словам патрульной полиции, это позволит:

Уменьшить пробки в крупных городах, ведь двухколесный транспорт сможет свободнее передвигаться по дорогам.

Повысить уровень безопасности мопедистов и мотоциклистов и других участников дорожного движения во время движения в плотном трафике.

Гармонизировать законодательство Украины с практиками стран Европейского Союза, где подобное решение уже давно успешно действует во многих странах.

Ранее движение по полосам общественного транспорта в Украине было разрешено таксистам, велосипедистам и автомобилям экстренных служб.

Кстати, с 24 марта на дорогах Украины начали работать 40 новых камер автофиксации нарушений ПДД, 36 из которых установят в новых местах, а 4 – возобновят работу.