В ТКГ отреагировали на его смерть. Также появилась реакция главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, сообщает 24 канал.

К теме Умер первый Президент Украины Леонид Кравчук

Реакция трехсторонней контактной группы

В ТКГ выразили глубокие соболезнования родным и близким Леонида Макаровича Кравчука.

Леонид Макарович был мудрым политиком, патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей Независимости. Светлая память светлому человеку,

– написали на странице ТКГ в телеграме.

Отметим, что Леонид Кравчук возглавил трехстороннюю контактную группу в июле 2020 года. Соответствующий указ о таком назначении появился на сайте главы государства.

Реакция Офиса Президента

Отреагировали на смерть Леонида Кравчука и в Офисе Президента. В частности, его глава Андрей Ермак.

Грустная новость и большая потеря. Я был лично знаком с ним, чем на самом деле горжусь. Леонид Макарович был мудрым патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей Независимости,

– сказал Ермак.

Последние заявления Кравчука

Первый президент Украины летом перенес операцию на сердце. Он умер в результате затяжной болезни в возрасте 88 лет. Леонид Кравчук праздновал свой последний День рождения 10 января 2022 года. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский поздравлял его с праздником и желал скорейшего выздоровления.

Реагировал Леонид Макарович и на сообщение о нападении России, прежде чем оно состоялось. В частности, говорил, что готов закрыть родную землю грудью. Он написал письмо-обращение к украинскому народу, отдал его украинским журналистам Дмитрию Гордону и Олесе Бацман. Он уверял, что никто и никогда не покорит свободолюбивый народ Украины.

Также он вместе с другими президентами Виктором Ющенко и Леонидом Кучмой призвал накануне вторжения России подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом". Политики обнародовали соответствующее обращение.

О смерти Кравчука стало известно в эфире 24 канала: смотрите видео