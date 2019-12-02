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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      На дне одного из Шацких озер нашли печать из 19 века: фото

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      Нашли печать из 19 века / volyn.com.ua

      На дне одного из Шацких озер нашли бронзовую печать шляхтича, датированную 19 веком.

      Находку уже передали в Любомльский краеведческий музей, пишет местное издание "Волынь".

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      Доктор исторических наук Андрея Гречило считает, что это частная печать шляхтича, которая относится к первой половине 19 века.

      волинь печатка 19 століття
      Так выглядит найденная печать/ Фото: "Волынь"

      Диаметр найденной печати на Волыни – около 22 миллиметров. Она немного больше, чем современные 10 копеек.

      печатка волинь 19 століття
      Размер печати совсем мал/ фото: "Волынь"

      На печати нет явных опознавательных знаков. Исследователь предполагает, что находка принадлежала землевладельцу.

      Недавно в белорусском городе Гродно во время раскопок археолог Иван Спирин нашел подвесную печать, предварительно датированную XI веком. С находкой будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит киевскому князю Владимиру Мономаху, отцу Гродненской княжны Агафии. Подробнее – по ссылке.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Волынь История
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