На дне одного из Шацких озер нашли печать из 19 века: фото

На дне одного из Шацких озер нашли бронзовую печать шляхтича, датированную 19 веком.

Находку уже передали в Любомльский краеведческий музей, пишет местное издание "Волынь".

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Доктор исторических наук Андрея Гречило считает, что это частная печать шляхтича, которая относится к первой половине 19 века.



Так выглядит найденная печать/ Фото: "Волынь"

Диаметр найденной печати на Волыни – около 22 миллиметров. Она немного больше, чем современные 10 копеек.



Размер печати совсем мал/ фото: "Волынь"

На печати нет явных опознавательных знаков. Исследователь предполагает, что находка принадлежала землевладельцу.

Недавно в белорусском городе Гродно во время раскопок археолог Иван Спирин нашел подвесную печать, предварительно датированную XI веком. С находкой будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит киевскому князю Владимиру Мономаху, отцу Гродненской княжны Агафии. Подробнее – по ссылке.