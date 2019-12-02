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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      На дні одного з Шацьких озер знайшли печатку з 19 століття: фото

      1202 Читать новость на русском
      Знайшли печатку з 19 століття / volyn.com.ua

      На дні одного з Шацьких озер знайшли бронзову печатку шляхтича, датовану 19 століттям.

      Знахідку уже передали у Любомльський краєзнавчий музей, пише місцеве видання "Волинь".

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      Доктор історичних наук Андрія Гречила вважає, що це приватна печатка шляхтича, яка належить до першої половини 19 століття.

      волинь печатка 19 століття
      Так виглядає знайдена печатка/ Фото: "Волинь"

      Діаметр знайденої печатки на Волині – близько 22 міліметрів. Вона трішки більша, аніж сучасні 10 копійок.

      печатка волинь 19 століття
      Розмір печатки зовсім малий/ Фото: "Волинь"

      На печатці немає явних розпізнавальних знаків. Дослідник припускає, що знахідка належала землевласнику.

      Нещодавно у білоруському місті Гродно під час розкопок археолог Іван Спірін знайшов підвісну печатку, попередньо датовану XI століттям. Зі знахідкою працюватимуть фахівці, але вже можна припустити, що вона належить київському князю Володимиру Мономаху, батькові Гродненської княжни Агафії. Детальніше – за посиланням.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Історія Волинь
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